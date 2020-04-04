رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوما حاداً على الناشطة المصرية "ليلى سويف"



شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشطة المصرية ليلى سويف" أم الناشط السياسي المصري علاء عبدالفتاح، واصفين إياها بالكاذبة.



وقال أحد النشطاء على "فيس بوك": "انتي اتعاملتي أحسن معاملة.. سواء في النيابة أو السجن".



فيما أضاف آخر: "لما انتي خايفة من كورونا.. مجالكيش كورونا ليه وانتي في الحجز؟.. على فكرة النظافة اللي انتي شوفتيها موجودة في كل حجز".



أما أحد المحامين المصريين فقال لـ ليلى يوسف: "أنا محامي وعارف إن النظافة اللي انتي شوفتيها في الحجز موجودة في كل مكان".



وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كل حجز "فيه شفاط وتكييف لكن اللي زي الناشطة المصرية ليلى يوسف ربنا غضبان عليها ويخليها تصر على كذبها وادعاءاتها رغم كبر سنها،، المفروض تتوبي عن ذنوبك"

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