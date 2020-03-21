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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «أمانة الرياض» لمستودعات أسطوانات الغاز.. وإغلاق 68 محلا مخالفا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت أمانة منطقة الرياض، أنه تم إلزام محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات، في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، متوعدةً المخالفين بالإغلاق الفوري.
وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أنه تم إغلاق 68 محلاً ومركزين تجاريين وحراجا واحدا، خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي.
وأوضحت أنها طبقت عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتمت إحالة المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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