شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «أمانة الرياض» لمستودعات أسطوانات الغاز.. وإغلاق 68 محلا مخالفا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض، أنه تم إلزام محلات بيع الغاز بتنظيف الأسطوانات، في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، متوعدةً المخالفين بالإغلاق الفوري.‏

وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أنه تم إغلاق 68 محلاً ومركزين تجاريين ‏وحراجا واحدا، خالفوا قرار الإغلاق الاحترازي.

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وأوضحت أنها طبقت عليهم العقوبات بحدها الأعلى، وتمت إحالة ‏المُلاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة بحقهم.‏