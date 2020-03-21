في مشهد غريب.. زواج في الضفة الغربية يتحدى فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدا المشهد غريبا في زفاف الفلسطيني عماد شرف وعروسه براء عمارنة، الجمعة، فقد أتت العروس الى الحفل مرتدية فستانها الأبيض مع قناع من اللون نفسه كونها تسكن في بيت لحم، البلدة التي فرض عليها إغلاق شبه تام نتيجة انتشار إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.



وعمد كثيرون في العالم إلى إلغاء احتفالات عامة وحفلات زفاف منذ انتشار الوباء في معظم الدول، لكن عماد شرف (25 عاما)، وهو من بلدة الظاهرية في جنوب الضفة الغربية، وبراءة عمارنة اللذين حددا موعد زواجهما قبل 5 شهور، أصرا على الزواج، ولو بعد إلغاء الدعوات وعدم توافد المدعوين.

وقال عماد وهو ينتظر عروسه "كان من المفترض أن يتم العرس بشكل عادي اليوم، لكن الظروف التي طرأت وانتشار الفيروس جعلتني أقيم العرس من دون مدعوين، باستثناء أهلي وأهل العروس منعا للاختلاط".

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وتمّ إلغاء احتفالات وتجمعات كثيرة في الأراضي الفلسطينية. حتى تمّ إلغاء تعاز بمتوفين تتم عادة على 3 أيام، لتجنب المصافحة والتواصل.

ومدينة بيت لحم التي تستقبل عشرات آلاف السياح سنويا، من أولى المدن في المنطقة التي وصلها فيروس كورونا وسجلت فيها 37 إصابة من أصل 44 في الأراضي الفلسطينية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، شفاء 17 مصابا كانوا يعالجون في المدينة.

وتغلق السلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم منذ أكثر من 15 يوما، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها، غير أن العريس قام بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدخول المدينة واصطحاب عروسه في سيارة واحدة إلى بلدته، ما سيضطره إلى أن يبقى معها في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال عماد ضاحكا "لم نجر فحوصا، لكن إن كانوا يتحدثون عن حجر صحي لمدة 14 يوما، فأنا سأبقى مع عروسي في حجر زوجي لأكثر من شهر".