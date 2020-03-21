جوجل تطلق موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة جوجل الأمريكية العملاقة، صاحبة أكبر موقع للبحث على شبكة الإنترنت، موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.



ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من خلال الموقع سيتمكن الأمريكيون من الإجابة على استبيان ثم توجيههم لأقرب مواقع إجراء الفحوصات.

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لكن لم تؤكد "جوجل" ما قالته الإدارة الأمريكية إن الموقع الذي أطلق السبت لا يتضمن الأداة الخاصة بالفحوصات.

وقالت "جوجل" إن الموقع الذي يمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط " google.com/covid19" يركز على التعليم والوقاية والموارد المحلية.

ويمكن للناس العثور على معلومات رسمية، ونصائح للسلامة والوقاية، فضلًا عن الكلمات المفتاحية للبحث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ومزيد من المصادر للأفراد، والمعلمين، وقطاع الأعمال.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن خطط عملاق البحث تعرضت لعرقلة في وقت سابق من الأسبوع، عندما قالت الشركة إنها تأمل في الربط مع أداة فحص طورتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال عملاق البحث، السبت، إنه سيبدأ عرض معلومات موثوقة بشأن فيروس كورونا الجديد مباشرة في نتائج البحث وخرائط جوجل فيما يبحث الأمريكيون عن مناطق الخدمات الطبية.