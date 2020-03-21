دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تنجح في تخطي هواوي في شحنات الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

إستطاعت شركة شاومي تخطي العملاق الصيني هواوي في سوق الهواتف الذكية، بعد أن نجحت في الوصول إلى المركز الثالث بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية في شهر فبراير.

نجحت شركة شاومي للمرة الأولى في الحصول على حصة أكبر في سوق الهاتف من العملاق الصيني هواوي، حيث خسرت هواوي المركز الثالث بعد أن سجلت مبيعات 5.5 مليون وحدة من هواتفها الذكية، بينما إستطاعت شاومي تسجيل شحنات 6 ملايين وحدة في شهر فبراير.

مازال تداعيات إنتشار فيروس كورونا تؤثر بشكل واضح على شحنات الهواتف الذكية خلال شهر فبراير، حيث إنخفضت شحنات هواوي وشاومي خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث إنخفضت شحنات هواوي من 12.2 مليون وحدة في شهر يناير إلى 5.5 مليون وحدة، بينما تراجعت شحنات شاومي من 10 مليون وحدة في شهر يناير إلى 6 مليون وحدة.

ورغم التراجع الملحوظ في شحنات الهواتف الذكية خلال شهر فبراير، إلا أن شاومي نجحت للمرة الأولى في التفوق على هواوي، ففي الوقت الذي تراجعت فيه شحنات شاومي بنسبة 30% فقط، شهدت هواوي تراجع ملحوظ يصل إلى 70%.

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من جانب أخر وصل إجمالي شحنات الشركات المصنعة للهواتف في شهر فبراير إلى 62 مليون وحدة، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن العام الماضي.

وقد تصدرت شركة سامسونج القائمة بشحنات تصل إلى 18.2 مليون وحدة خلال شهر فبراير، بينما جاءت ابل في المركز الثاني مع شحنات تصل إلى 10 مليون وحدة من هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تنجح في تخطي هواوي في شحنات الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.