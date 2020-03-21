دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت جوجل موقعها الرسمي الخاص بمرض كوفيد-19 وفيروس كورونا والذي يأتي كمحاولة منها لنشر الوعي حول المرض وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية.

مع أن الموقع مصمم خصيصاً لخدمة المستخدمين المقيمين داخل الولايات المتحدة الأميركية ليرشدهم إلى أماكن إجراء الفحوصات الطبية، إلا أن محتواه متاح للمستخدمين من كافة أنحاء العالم وبعدة لغات.

يتألف الموقع من ستة أقسام، تعرض في بداية الصفحة الرئيسية لمحة عامة عن المرض والأعراض وكيفية الوقاية والعلاج.

كما تشرح جوجل بواسطة الفيديو نصائح وتلميحات حول الحجر المنزلي وغيرها. وتوفر طريقة سهلة للبحث عبر محرك البحث عن آخر الأخبار وفرص العمل عن بعد والإجابة عن أبرز التساؤلات.

واستخدمت جوجل عدة أشكال من المحتوى كالفيديو والمقالات وحتى الخرائط التي تظهر عمليات البحث والكلمات المفتاحية وكثافة استخدامها حول العالم.

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أخيراً تلتزم جوجل بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة للمرض، وتوفر الفرصة للمستخدمين للتبرع أيضاً، وتتعهد بالتبرع بضعف ما يتبرع به كل شخص.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد كشف عن تعاون جوجل مع الحكومة الأميركية لإطلاق هذا الموقع وتخصيص فريق من 1700 شخص لتطويره.

وأطلقت عدة شركات أخرى مبادرات مشابهة مثل واتساب وفيس بوك عبر تطبيقها وكذلك مايكروسوفت عبر محرك البحث بينغ.

التدوينة جوجل تطلق موقعها الرسمي حول مرض COVID-19 وفيروس كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.