دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تعلن عن إلغاء فعاليات Google I/O 2020 بشكل نهائي ظهر على التقنية بلا حدود.

نتيحة لتصاعد المخاوف لإنتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، أعلنت جوجل اليوم عن إلغاء فعاليات مؤتمر المطوريين Google I/O 2020 بشكل نهائي.

قررت عملاق البحث سابقاً عقد مؤتمر المطوريين خلال شهر مايو المقبل في مدينة كاليفورنيا، ومن ثم تراجعت جوجل عن عقد الحدث في كاليفورنيا وجاء قرار الشركة لبث الحدث على شبكة الإنترنت، واليوم يأتي إعلان جديد من جوجل بإلغاء خططها أيضاً لبث الحدث على شبكة الإنترنت.

في إطار إنتشار COVID-19 في الكثير من المواقع حول العالم، قررت عملاق البحث إلغاء مؤتمر المطوريين هذا العام، حرصاً من الشركة على موظفيها، ولتنفيذ التدابير الجديدة التي تتخذها الجهات المختصة للحد من إنتشار الفيروس عن طريق فرض التباعد بين الأشخاص.

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ولقد أكدت عملاق البحث على إلتزامها بالإعلان عن تحديثات نظام الأندوريد ومشاركتها من خلال مدونات المطوريين، والمنتديات.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تعلن عن إلغاء فعاليات Google I/O 2020 بشكل نهائي ظهر على التقنية بلا حدود.