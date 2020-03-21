هذا الموضوع جوجل تعلن عن إلغاء فعاليات Google I/O 2020 بشكل نهائي ظهر على التقنية بلا حدود.
نتيحة لتصاعد المخاوف لإنتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، أعلنت جوجل اليوم عن إلغاء فعاليات مؤتمر المطوريين Google I/O 2020 بشكل نهائي.
قررت عملاق البحث سابقاً عقد مؤتمر المطوريين خلال شهر مايو المقبل في مدينة كاليفورنيا، ومن ثم تراجعت جوجل عن عقد الحدث في كاليفورنيا وجاء قرار الشركة لبث الحدث على شبكة الإنترنت، واليوم يأتي إعلان جديد من جوجل بإلغاء خططها أيضاً لبث الحدث على شبكة الإنترنت.
في إطار إنتشار COVID-19 في الكثير من المواقع حول العالم، قررت عملاق البحث إلغاء مؤتمر المطوريين هذا العام، حرصاً من الشركة على موظفيها، ولتنفيذ التدابير الجديدة التي تتخذها الجهات المختصة للحد من إنتشار الفيروس عن طريق فرض التباعد بين الأشخاص.
ولقد أكدت عملاق البحث على إلتزامها بالإعلان عن تحديثات نظام الأندوريد ومشاركتها من خلال مدونات المطوريين، والمنتديات.
المصدر
هذا الموضوع جوجل تعلن عن إلغاء فعاليات Google I/O 2020 بشكل نهائي ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تعلن عن إلغاء فعاليات Google I/O 2020 بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.