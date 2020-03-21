شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى فى رسالة للبنانيين: التزموا بيوتكم الحجر المنزلى خط الأمان الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، اللبنانيين، الالتزام بالمنزل، وأن يتعاملوا مع الحجر المنزلى، باعتباره خط الأمان الأول، قائلا :" الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين وهذا يعنى أن خطر الوباء يتوسع من منطقة إلى أخرى ما يستدعى تدابير صارمة توقف الاستهتار الجارى لدى كثيرين".

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"نداء إلى كل الأهل والاحبة آباء وامهات وشبانًا وشابات وفتيانًا وفتيات فى كل لبنان. وباء الكورونا عدو غدار يتسلل إلى العائلات من نوافذ الاختلاط وعدم التزام الارشادات الصحية".

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سعد الحريرى

واستمر :"استحلفكم بالله العظيم أن تلتزموا البيوت وان تتعاملوا مع الحجر المنزلى باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذى لا بد منه، الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين وهذا يعنى أن خطر الوباء يتوسع من منطقة إلى أخرى ما يستدعى تدابير صارمة توقف الاستهتار الجارى لدى كثيرين وتضع حدًا للخروج على قرار التعبئة العامة".

واستمر: "المسئولية مشتركة بين الجهات الرسمية بالدولة المعنية بتحديد الخطوات العلمية لمواجهة الوباء وبين المواطنين المطالبين بحماية انفسهم والتوقف عن المغامرة بسلامة الآخرين، المناسبة تدعونا إلى تضافر كل الجهود ودعم الفرق الطبية المسؤولة عن سلامة الناس وفى المقدمة الفريق الطبى والتمريضى فى مستشفى رفيق الحريرى وفرق الصليب الأحمر اللبنانى المنتشرة على كل الاراضى اللبنانية".