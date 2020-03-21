شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران على مستوى العالم، تعليق جميع رحلاتها إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتي نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتين بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك حسبما ورد في رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني للشركة أن الرحلات الجوية إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ستتوقف اعتبارا من 23 مارس آذار وحتى إشعار آخر.
وفي رسالة أخرى، قالت الشركة إنها ستعلق الرحلات إلى مطار جيه.إف.كيه في نيويورك ومطار نيوارك إي.دبليو.آر في نيوجيرزي اعتبارا من 24 مارس آذار وحتى إشعار آخر.
ولم ترد الشركة على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.
وفي الرسائل الإلكترونية قالت الشركة التي علقت بالفعل العشرات من مساراتها إنها ستوقف هذه المسارات لأن وباء كورونا أدى إلى تقويض الطلب العالمي على السفر.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى فرنسا وألمانيا ونيجيريا ومدينتين أمريكيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.