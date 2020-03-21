شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق تطبيق «موعد» لمعرفة التوجيه السليم بكل ما يتعلق بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن إطلاق تطبيق “موعد” لمعرفة التوجيه السليم بكل ما يتعلق بفيروس كورونا “كوفيد 19”. وقالت الوزارة: “تستطيع الآن من المنزل معرفة التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد عبر تطبيق موعد”. Advertisements وكانت وزارة الصحة قد وجهت في وقت سابق نصائح مهمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ومنها: 1- غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

2- تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس.

3- طهي اللحوم والبيض جيدًا.

4- تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض.

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