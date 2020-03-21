شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسية تفرض حظر تجول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال برنارد جونزاليز رئيس بلدية مدينة نيس الواقعة في منطقة الريفييرا الفرنسية: إنه سيتم فرض حظر تجول في المدينة اعتباراً من مساء السبت.واعتبر ذلك الإجراء ضرورياً لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تفشي (كوفيد-19). وأضاف في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "سيتم فرض حظر تجول. هذا الإجراء يستهدف بالأساس أولئك الذين يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة". وسيبدأ الحظر من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الخامسة صباحاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيس الفرنسية تفرض حظر تجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.