شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان وفيتنام تعلقان الرحلات وهونج كونج تتخوف من العائدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت كل من باكستان وفيتنام تعليق الرحلات الدولية، السبت، مؤقتاً لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فيما أعربت هونج كونج عن خشيتها من تدفق العائدين من الخارج وحذرت من تعريض النظام الصحي في البلاد للشلل التام.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين. وأضافت في بيان «قررت حكومة باكستان تعليق عمليات كل رحلات الركاب الدولية والرحلات المستأجرة والرحلات الخاصة إلى باكستان اعتباراً من 21 مارس 2020 (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي) إلى الرابع من إبريل (الساعة 2000 بالتوقيت المحلي)». واستثنت باكستان من القرار رحلات الشحن والرحلات الدبلوماسية.

وسجلت البلاد ثلاث وفيات بفيروس كورونا و481 حالة إصابة مؤكدة.

بدورها، قالت الحكومة الفيتنامية، في بيان، إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية القادمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك دون أن يحدد إطاراً زمنياً «فيتنام ستعلق جميع الرحلات التي تقل مسافرين أجانب لتقليل عدد الأشخاص القادمين إلى البلاد».

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 92 حالة حتى السبت دون تسجيل أي وفاة، فيما سجلت هونج كونج 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي من الإصابات في يوم واحد، فيما تستعد المدينة للتعامل مع فيضان من العائدين من الخارج المصابين بالفيروس.