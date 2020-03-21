شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسي: نحن على حافة الخطر وعليكم البقاء في المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، خلال مؤتمر صحفي السبت، على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وانتقد ما وصفه بسلوك الاستهتار الذي يتبعه بعض المواطنين مطالباً الجميع بالانضباط.

وقال المكي، إن تونس على حافة خطيرة إذا تواصل سلوك الاستهتار، متحدثاً عما حدث في مطار تونس قرطاج ليلة السبت من عدم تفهم عديد التونسيين القادمين من الخارج، الذين تم إجلاؤهم ورفضهم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي. وقال «عاونونا بـ14 يوم عزل صحي ذاتي حماية لك ولعائلتك وللمجتمع وللتوانسة». لافتاً إلى أن كافة أجهزة الدولة التونسية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على انتشار الفيروس، قائلاً: «نحن على حافة الخطر، عليكم البقاء في المنازل».

وأضاف وزير الصحة التونسي أن الحجر الصحي للمواطنين يمنع انتشار الفيروس وبالتالي يوفر على الدولة تكاليف مادية أكبر حيث يكلف انتشاره البلاد مئات المليارات، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بخرق الحجر الصحي العام.

فيما أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أن العمل بالحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، يبدأ الأحد السادسة صباحاً، ويتواصل حتى الرابع من إبريل/ نيسان المقبل.

وذكر الفخفاخ أنه يقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد منازلهم، وعدم الخروج إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.

كان الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض حجراً صحياً عاماً في البلاد عقب ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كوفيد-19 إلى 54 إصابة، من بين 690 فحصاً تم إجراؤها. وقال سعيد الجمعة، في كلمة عبر التلفاز عقب ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي إن على الجميع البقاء في منازلهم وعدم المغادرة إلاّ في حالة «الضرورة القصوى». ويشمل الحجر أيضاً إجراءات من بينها، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وغلق المتاجر الكبرى وغلق المناطق الصناعية التي يعمل فيها عدد كبير من الناس.