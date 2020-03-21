شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مصاب بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد. وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس «لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به». وبنس مكلّف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة. وصار عدد من المحيطين بالرئيس الأمريكي، قيد الحجر الصحي بعد تعاملهم مع مصابين بالفيروس. وكان ترامب قد خضع لاختبار الإصابة بالفيروس، وكانت النتيجة سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مصاب بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.