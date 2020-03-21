شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاق التفاهم على خطة المساعدات في الكونجرس وواشنطن بدأت إعادة رعاياها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التفاهم على خطة مساعدة بقيمة تريليون دولار تهدف إلى الحد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 205 أشخاص في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة مهمة صعبة تتمثل في إعادة آلاف الأمريكيين العالقين في الخارج، بينما يمارس أعضاء الكونجرس ضغوطاً لتحرك أسرع في هذا الشأن.

من جهة أخرى، تفيد الأرقام الأخيرة لجامعة جونز هوبكينز بأن عدد المصابين بمرض كوفيد-19، بلغ 14 ألفاً و250 شخصاً، بينما بلغ عدد الوفيات 205 في الولايات المتحدة حيث أعلنت ولايات عدة بعد كاليفورنيا، إجراءات عزل مشددة.

وكان الأعضاء الجمهوريون في المجلس يأملون في اتفاق سريع مع الديمقراطيين قبل مساء الجمعة، من أجل عرض القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ اعتباراً من الإثنين. وقبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ، يعرض النص على النواب ثم يحال على الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وكان الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صرح في بداية المفاوضات «طلبت من فريقي الحزبين التوصل إلى اتفاق».

وتشمل إجراءات الإنعاش التي قدمها الخميس، ماكونيل مساعدات مباشرة للأمريكيين يمكن أن تصل إلى 1200 دولار للبالغ، و300 مليار دولار للشركات الصغيرة و208 مليارات للشركات الجوية وقطاعات أخرى.

لكن الخطة لم تثر حماس الديمقراطيين، الذين كافحوا من أجل حماية أفضل للموظفين ومساعدات مالية أكبر للعائلات. وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن خطة الإنعاش «غير ملائمة» لملايين الأمريكيين الذين يواجهون صعوبات خطيرة.

وحضر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين المفاوضات الجمعة. لكن لم يشارك أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ما يمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

وعبرت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي التي شاركت في جزء من المفاوضات عبر الهاتف، عن أسفها لأن عرض ماكونيل «يضع الشركات قبل الموظفين». وأضافت «بالطريقة التي صيغ بها لا نريد حتى أن نبدأ في العمل عليه».

واتفق أعضاء مجلس الشيوخ على مواصلة المفاوضات، وإذا تم التوصل إلى اتفاق السبت، يمكن أن يجري تصويت إجرائي أول الأحد.

وأكد الرئيس دونالد ترامب أنه أجرى «مناقشة جيدة»مع شومر هاتفياً. وقال «هناك أجواء رائعة للتوصل إلى أمر ما».

وألمح زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، إلى انفتاح على الرغم من صعوبة المفاوضات. وقال شومر «سيكون علينا العمل من أجل إنتاج تشريع مهم خلال أيام». وأضاف «سنفعل ذلك لأنه يجب علينا أن نفعل ذلك».

وكان شومر صرح في وقت سابق «سنعمل بتصميم لتُدرج في القانون» إجراءات عديدة أخرى، متحدثاً عن «خطة مارشال للمستشفيات» و«تغطية للبطالة» و«عطل مرضية والأطفال المرضى». ويأمل الديمقراطيون أيضاً في فرض شروط على الشركات ليستفيد الموظفون من المساعدات وليس أصحاب الأسهم.