اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين في الكويت لمدة شهر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قررت الحكومة الكويتية، توفير اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 11 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إن الحالات هي عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة منها تسع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لمواطن كويتي، وفقا لما ذكرته صحيفة"القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

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مقدم من سكاي نيوز