شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" السعودية تحذر من استخدام جل معقم لليدين.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية من جل معقم لليدين يحمل اسم "Alfa,Instant Hand Sanitizing" وينتجه مصنع الكيماويات الحديثة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول). وفق ما نقلت "واس".

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج "Alfa,Instant Hand Sanitizing" على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

​وأكدتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّه ضمن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ وقتٍ مبكر لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ؛ تم تشكيل فريق عمل لتحفيز المصانع الوطنية للمستلزمات الطبية في كافة مناطق المملكة يعمل بشكل متكامل ومتواصل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المصانع بهدف إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية من انتشار العدوى خصوصا صناعة ( الكمامات والمُعقمات ) ومضاعفته .

ويعمل الفريق المكون من الهيئة العامة للغذاء والدواء ، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبرنامج التجمعات الصناعية ؛ على زيارة المصانع والوقوف على جاهزيتها وقدرة خطوط إنتاجها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية ، والتأكد من جودة التصنيع واستيفاء المنتجات لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء والمواصفات الفنية وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات ، إضافة لتقديم برامج التمويل اللازم ، وتسهيل الترخيص والتسجيل ، والتواصل مع كُبرى شركات تصنيع المواد الخام (الإيثانول و الإيزوبروبانول والأنسجة لفلاتر الكمامات ، والعبوات البلاستيكية للمُعقمات ) لتسهيل وتسريع عمليات استيرادها لضمان توفرها في السوق المحلية .