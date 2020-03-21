العراق.. مقتل جنديين في هجوم مزدوج بمحافظة الأنبار

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
قُتل جنديان عراقيان وأصيب 4 آخرون، السبت، في تفجيرين استهدفا قوة من الجيش بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال مقدم في الجيش، إن قوة من الجيش تعرضت إلى تفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين في منطقة ناضرة شمال مدينة الرطبة (غرب الرمادي)، أثناء قيامها بعملية استطلاع للمنطقة.
وأضاف الضابط للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من الجنود وإصابة 4 بجروح، دون مزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين عراقيين يوجهون أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات لتنظيم "داعش".
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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