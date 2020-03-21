كورونا.. ارتفاع الإصابات في لبنان والكويت

بيروت- الكويت/ الخليج 365

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في كل من لبنان والكويت، السبت، بعد تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 187 عقب تسجيل 24 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة في بيان: "ابتداء من 21 فبراير/شباط وحتى تاريخ 21 مارس/آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة".

وأيضًا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 176.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، عن الناطق باسم الوزارة عبد الله السند، قوله إن "الحالات الجديدة لمواطنين وأجانب، مرتبطين بالسفر لعدة دول عربية وأوروبية".

وأوضح السند أن "هناك 27 حالة قد تماثلت للشفاء حتى اليوم".

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بمافيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.