كورونا.. ارتفاع الإصابات في فلسطين إلى 52 ومثلها في عُمان

رام الله، مسقط/ الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، السبت، في فلسطين وسلطنة عُمان إلى 52 في كل بلد على حدة، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصائيات رسمية.

ففي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 52، عقب تسجيل أربع حالات جديدة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن "مجموع المصابين في الضفة الغربية ارتفع إلى 52، تعافى منهم 17".



وأشارت إلى أن ثلاثة من الإصابات الأخيرة ظهرت في رام الله وسط الضفة الغربية، وواحدة في مدينة الخليل (جنوب).

جدير بالذكر أن قطاع غزة لم يسجل أية إصابة بكورونا حتى صباح السبت.

Advertisements

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا، حالتان مرتبطان بالمخالطة مع حالات قديمة، وحالتان مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا واسبانيا".

ولفتت إلى أن "13 حالة تماثلت للشفاء".

وحتى صباح السبت، أصاب كورونا حوالي 276 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و400 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.