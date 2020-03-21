الهلال و #الفتح أكثر الفرق حصولاً على ضربات الجزاء

توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فيروس كورونا بعد الجولة الـ 22 والذي احتسب فيه 77 ضربة جزاء ، سجل منها 55 ضرية ، بينما إهدر 22 ضرية.

و يعتبر الفتح والهلال أكثر الفرق التي تم احتساب ضربات جزاء لها حيث احتسب 9 ضربات جزاء ، ثم النصر والاتقاف بـ 7ضربات جزاء ، ثم الرائد والعدالة بـ 6 ركلات جزاء ، فالاهلي والشباب بـ 5 ركلات جزاء، التعاون والحزم 4 ركلات جزاء ، الاتحاد والفيحاء والرائد بـ 3 ضربات جزاء ، ابها وضمك والفيصلي ضربتي جزاء. ركلات الجزاء المسجلة وفقاً لموقع الدوري السعودي للمحترفين 2 عبد الرزاق حمد الله النصر 5 3= فيليب كيش الإتفاق 4 3= محمد فوزير الرائد 4 5= روني فرنانديز الفيحاء 3 5= بافيتمبتي جوميز Advertisements الهلال 3 7= يوسف البلايلي الأهلي 2 7= عمر السومة الأهلي 2 7= كارلوس إدواردو الهلال 2 7= هيلدون التعاون 2

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