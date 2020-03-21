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#الهلال و #الفتح أكثر الفرق حصولاً على ضربات الجزاء

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توقف دوري كأس الأمير للمحترفين بسبب فيروس كورونا بعد الجولة الـ 22 والذي احتسب فيه 77 ضربة جزاء ، سجل منها 55 ضرية ، بينما إهدر 22 ضرية.
و يعتبر الفتح والهلال أكثر الفرق التي تم احتساب ضربات جزاء لها حيث احتسب  9 ضربات جزاء ، ثم النصر والاتقاف بـ 7ضربات جزاء ، ثم الرائد والعدالة بـ 6 ركلات جزاء ، فالاهلي والشباب بـ 5 ركلات جزاء، التعاون والحزم 4 ركلات جزاء ، الاتحاد والفيحاء والرائد بـ 3 ضربات جزاء ، ابها وضمك والفيصلي ضربتي جزاء.

ركلات الجزاء المسجلة وفقاً لموقع الدوري السعودي للمحترفين 

2 عبد الرزاق حمد الله النصر

عبد الرزاق حمد الله

النصر

5
3= فيليب كيش الإتفاق

فيليب كيش

الإتفاق

4
3= محمد فوزير الرائد

محمد فوزير

الرائد

4
5= روني فرنانديز الفيحاء

روني فرنانديز

الفيحاء

3
5= بافيتمبتي جوميز الهلال

بافيتمبتي جوميز

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الهلال

3
7= يوسف البلايلي الأهلي

يوسف البلايلي

الأهلي

2
7= عمر السومة الأهلي

عمر السومة

الأهلي

2
7= كارلوس إدواردو الهلال

كارلوس إدواردو

الهلال

2
7= هيلدون التعاون

هيلدون

التعاون

2
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