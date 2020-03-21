كوريا_الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخين بالستيين قصيري المدى باتّجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمّت عمليّة الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وأضافت هيئة الأركان أن “الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة وباق على جهوزيته”.

من جهتها قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الأمر يبدو أنه عملية إطلاق “مقذوف أو أكثر من نوع الصواريخ البالستية”.

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وقبيل إعلان يونهاب عن عمليّة الإطلاق هذه، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنّ مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية (البرلمان) دعي إلى الانعقاد في 10 أبريل.

وكانت كوريا الشمالية نفّذت في وقت سابق هذا الشهر عمليّتَي إطلاق مماثلتَين لمقذوفات رجّحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية.

ويقول محللون إن بيونغ يانغ تعمل على تحسين قدراتها تدريجياً رغم العقوبات والإدانات.

ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي متعثرة.