203حالات مصابة بــ #كورونا في #المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات. وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك. ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس (آذار) وحتى 20 أبريل (نيسان)، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.

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