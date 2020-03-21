أمين عسير يتفقد سكن عمال النظافة ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي سكن عمال النظافة بمدينة أبها و ذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ . وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بهم و تطبيق الاجراءات الوقائية و الاحترازية حفاظا على صحتهم ، و ذلك من خلال تكثيف أعمال التعقيم و التطهير المستمر بالسكن و توفير المعقمات والكمامات والقفازات لهم .

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