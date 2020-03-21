أمين عسير يتفقد الأسواق المركزية ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية و أسواق النفع العام بمدينة أبها و ذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ .

وشدد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية و أسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الاجراءات الوقائية و الاحترازية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام و مختبر الأمانة .

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مشيرا إلى أن هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

منوها الى ان الامانة لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم و التطهير المستمر و توفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها ، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.

منبها إلى أن هذه الجولة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل و التي تنص على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد ١٩ .