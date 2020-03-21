وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء خمس حالات جديدة من مصابي #كورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم السبت شفاء خمس حالات جدیدة من المصابین بفیروس (كورونا

المستجد – كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الخمس من الفیروس.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین. الخليج – كونا

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