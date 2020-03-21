كوريا_الجنوبية 147 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت كوریا الجنوبیة الیوم السبت تسجیل 147 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19) لترتفع حصیلة الحالات إلى 8799 شخصا.

ونقلت وكالة (یونھاب) الكوریة الجنوبیة للأنباء عن مركز تدابیر الحجر الصحي القول في بیان إن حالات الوفیات ارتفعت إلى 102

حالة بعد تسجیل ثماني وفیات جدیدة مشیرة إلى أن نسبة الوفیات بلغت 16ر1 بالمئة بین المصابین حتى الآن.

وعزا البیان العودة إلى تسجیل عدد كبیر من الحالات بعدما شھدت كوریا الجنوبیة تباطؤا في الآونة الأخیرة إلى اكتشاف إصابات متفرقة في مستشفیات لرعایة المسنین.

وأوضح أن الحالات الجدیدة بینھا 69 حالة في مدینة دایغو و40 حالة في مقاطعة كیونغسانغ الشمالیة فیما سجلت 15 حالة في سیؤول و12 حالة في مقاطعة كیونغكي و4 حالات في مدینة إنتشون وحالة واحدة في مقاطعة تشونغ تشیونغ الشمالیة.

وأشار إلى أنھ تم أیضا اكتشاف ست حالات إصابة جدیدة قادمة من الخارج لیصل إجمالي عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 23 حالة.

ولفت إلى أنھ تم حتى الآن رفع الحجر الصحي عن 2612 شخصا بعد أن تعافوا بالكامل من الإصابة بفیروس (كورونا) بزیادة قدرھا379 شخصا لافتا إلى أن عدد المصابین الذین یخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بلغ 6085 شخصا بتراجع قدره 240 شخصا.

ویأتي ذلك في وقت یواصل الفیروس انتشاره في العدید من دول العالم في ظل مخاوف من تسجیل المزید من الاصابات والوفیات.

وكانت منظمة الصحة العالمیة أعلنت في 11 مارس الجاري أنھا باتت تعتبر فیروس (كورونا المستجد – كوفید 19″ (جائحة” ما یعني أنه بمثابة وباء متفش عالمیا لكنھا أكدت في الوقت نفسھ “إمكانیة السیطرة ” على ھذا الوباء العالمي.

ویعتقد ان (كورونا المستجد – كوفید 19 (ظھر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحریة بمدینة (ووھان) وسط الصین كانت تبیع حیوانات بریة بشكل غیر قانوني وذلك قبل أن یتسع نطاق تفشیھ وینتشر في العدید من الدول بجمیع قارات العالملیصیب اكثر من 275 ألف حالة من بینھا قرابة 11500 وفاة.

الخليج – كونا