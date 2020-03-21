الصين لا إصابات جديدة محلية بفيروس #كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم عدم تسجيلها أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين.

وأوضحت أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا جميعها في مقاطعة هوبي ليرتفع بذلك عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الماضية إلى 3255 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 81008 شخصا.

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