إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي بـ “كورونا”

أعلن البيت الأبيض، في بيان رسمي، اليوم، إصابة أحد موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس؛ بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

وقال المكتب الصحفي لنائب الرئيس الأمريكي، في البيان، إن أحد أعضاء مكتب نائب الرئيس جاءت نتيجة اختباره المعملي إيجابية، وتأكّدت إصابته بالفيروس.

ونفى البيان أيّ اتصال قريب لنائب الرئيس بنس؛ أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من الشخص المصاب، مشيراً إلى أن نائب الرئيس تمّ إعلامه بالأمر مساء الجمعة، ولم يذكر البيان اسم الشخص المصاب.

من ناحية أخرى، عزّزت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكيتان إجراءات الطوارئ استجابة لأزمة فيروس كورونا المتزايدة، حيث شدّدتا القيود على السكان والشركات.

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واتخذ حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو؛ اليوم، خطوات أكثر أهمية لاحتواء عدد الحالات المتزايد، إذ أمر السكان بالبقاء في منازلهم إلى أقصى حد، طالباً من جميع العاملين في القوى العاملة غير الضرورية البقاء في منازلهم، ولافتاً النظر إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات، مع فرض غرامات وإغلاق إلزامي للشركات التي لا تمتثل.

وفي أكبر عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة أمر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم؛ سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج للأنشطة الأساسية.

وجاء طلب نيوسوم؛ في أعقاب إجراءات مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق من هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج، حيث أمر السكان بالبقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع.