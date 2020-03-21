صافرات بدء حظر التجوال تدوي في الأردن

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انطلقت اليوم السبت صافرات بدء حظر تجول على مستوى الأردن، للحد من حركة السكان، البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، في إطار المساعي الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال الجيش الأردني، في بيان، إن كل من ينتهك الحظر، الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرّض للسجن لمدة تصل إلى عام.
وكانت الحكومة الأردنية قد ذكرت أنها ستفرض حظر التجول ابتداءً من السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى.
ونقلا عن “سكاي نيوز عربية” قال أمجد العضايلة؛ وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن الحظر الذي سيطبق في جميع أنحاء البلاد يسري من الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر.
من جانبه، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر؛ إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 85، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.
وأغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل، وعلّق الرحلات الجوية الدولية منذ الثلاثاء.
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