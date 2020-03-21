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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جوجل" يحتفل بعيد الأم عبر نشر صورة كرتونية على واجهته الرئيسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
احتفل محرك البحث "جوجل" بعيد الأم، السبت، عبر نشر صورة كرتونية على واجهته الرئيسية شبّه فيها الأم بزهرة عباد الشمس.
ويرجع الاحتفال بعيد الأم إلى بدايات القرن الـ20 مع ارتفاع عدد المطالبات بتكريم الأم من قبل عدد من المفكرين والأدباء والشعراء في أوروبا بعد أن رصدوا عدم العرفان بالجميل من قبل عدد من الأبناء تجاه أمهاتهم، فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.
وبعد ذلك اتسعت رقعة المحتفلين بعيد الأم، حتى صار يُحتفل به في العديد من دول العالم في أوقات مختلفة، وانتشر بشكل كبير في الشرق الأوسط.
وتحتفل مصر وبعض الدول العربية بعيد الأم في 21 مارس/آذار من كل عام، بالتزامن مع بداية فصل الربيع الذي يعبر عن النقاء والصفاء والحب، أما في النرويج فيتم الاحتفال به يوم 2 فبراير/شباط، وتحتفل الأرجنتين في 3 أكتوبر/تشرين الأول، بينما تحتفل جنوب أفريقيا في 1 مايو/أيار، كما تحتفل الولايات المتحدة في يوم الأحد الثاني من مايو/أيار سنويا.
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