"جوجل" يحتفل بعيد الأم عبر نشر صورة كرتونية على واجهته الرئيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

احتفل محرك البحث "جوجل" بعيد الأم، السبت، عبر نشر صورة كرتونية على واجهته الرئيسية شبّه فيها الأم بزهرة عباد الشمس.



Advertisements

ويرجع الاحتفال بعيد الأم إلى بدايات القرن الـ20 مع ارتفاع عدد المطالبات بتكريم الأم من قبل عدد من المفكرين والأدباء والشعراء في أوروبا بعد أن رصدوا عدم العرفان بالجميل من قبل عدد من الأبناء تجاه أمهاتهم، فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

وبعد ذلك اتسعت رقعة المحتفلين بعيد الأم، حتى صار يُحتفل به في العديد من دول العالم في أوقات مختلفة، وانتشر بشكل كبير في الشرق الأوسط.

وتحتفل مصر وبعض الدول العربية بعيد الأم في 21 مارس/آذار من كل عام، بالتزامن مع بداية فصل الربيع الذي يعبر عن النقاء والصفاء والحب، أما في النرويج فيتم الاحتفال به يوم 2 فبراير/شباط، وتحتفل الأرجنتين في 3 أكتوبر/تشرين الأول، بينما تحتفل جنوب أفريقيا في 1 مايو/أيار، كما تحتفل الولايات المتحدة في يوم الأحد الثاني من مايو/أيار سنويا.