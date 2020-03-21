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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورية جنوبية تقدم نصائح للسيدات للحفاظ على جمال مظهرهن رغم ارتدائهن الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
بعد انتشار ارتداء الكمامات لمقاومة فيروس كورونا الجديد، لجأت مدونة كورية جنوبية إلى موقع "يوتيوب" لتقديم بعض النصائح للسيدات للحفاظ على جمال مظهرهن رغم ارتدائهن الكمامات.
وخلال مقاطع مصورة، اجتذبت عشرات الآلاف من المشاهدات على يوتيوب، نصحت المدونة الكورية سونزي باستخدام كريمات مرطبة وعدم الإفراط في استخدام مساحيق التجميل ووضع ألوان هادئة على وجوههن، لمساعدتهن على الاحتفاظ بنضارة بشرتهن عقب خلع الكمامة.
وأصبحت الكمامات الواقية واسعة الانتشار إحدى منتجات الموضة اليومية بالنسبة للكوريين، بل إنها ساعدت نجوم موسيقى البوب الكورية على تعزيز شهرتهم من خلال ارتدائهم كمامات رياضية.
وفي الوقت الذي تعاني فيه كوريا الجنوبية من ندرة الكمامات الواقية لجأ الكوريون إلى أسلوب آخر يمكنهم من الجمع بين الوقاية واتباع الموضة، ومنها قبعات مزودة بغطاء بلاستيكي شفاف.
وقالت مصممة أزياء كورية تدعى بارك يون-هي إن هذه القبعات تجعل من السهل التواصل مع الآخرين، مشيرة إلى أنها تتناسب مع الملابس غير الرسمية بالإضافة إلى أنها متوفرة بعدة ألوان.
وتعاني كوريا الجنوبية، مثل العديد من البلدان الأخرى، عجزا في الكمامات الواقية، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض نظام لترشيد استخدامها بين السكان كما فرضت حظرا على تصديرها.
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