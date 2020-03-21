كاهن أمريكي يقدم خدمة «الاعتراف السريع» في موقف للسيارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تفشي

فمع إغلاق كنيسته بسبب تفشي المرض، تحول هولمر إلى طريقة مختبرة في مدينته التي تضم عدداً كبيراً من محبي السيارات.

كل يوم ما عدا الأحد إذا سمح الطقس بذلك، يجلس الكاهن على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند ويقيم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة بدون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك. يخفض السائقون نوافذهم ويعترفون بخطاياهم للأب هولمر الذي يمنحهم الغفران. ويحرص الكاهن على الحفاظ على مسافة آمنة ويطلب من «المعترفين» البقاء في سياراتهم.

وتشهد هذه الخدمة ازدياداً في عدد الراغبين في الاعتراف بخطاياهم خصوصاً مع اقتراب عيد الفصح وانتهاء فترة الصوم.

يقول الأب هولمر إنه لا يعتقد أنه مصاب بالفيروس الذي يسبب إغلاق الأماكن العامة والخاصة ويفرض التباعد الاجتماعي. ويخطط لمواصلة تقديم هذه الخدمة حتى إعادة افتتاح الكنيسة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ، والتدابير الوقائية التي أدخلتها الحكومة الأمريكية للحد من انتشاره وأبرزها إغلاق أماكن التجمعات، لجأ الكاهن سكوت هولمر إلى خدمة «الاعتراف السريع» لإكمال رسالته.فمع إغلاق كنيسته بسبب تفشي المرض، تحول هولمر إلى طريقة مختبرة في مدينته التي تضم عدداً كبيراً من محبي السيارات.كل يوم ما عدا الأحد إذا سمح الطقس بذلك، يجلس الكاهن على كرسي خشبي في موقف السيارات خارج كنيسته في ماريلاند ويقيم خدمة الاعتراف مع إعطاء بركة بدون اتصال مباشر مع الأشخاص الراغبين في ذلك. يخفض السائقون نوافذهم ويعترفون بخطاياهم للأب هولمر الذي يمنحهم الغفران. ويحرص الكاهن على الحفاظ على مسافة آمنة ويطلب من «المعترفين» البقاء في سياراتهم.وتشهد هذه الخدمة ازدياداً في عدد الراغبين في الاعتراف بخطاياهم خصوصاً مع اقتراب عيد الفصح وانتهاء فترة الصوم.يقول الأب هولمر إنه لا يعتقد أنه مصاب بالفيروس الذي يسبب إغلاق الأماكن العامة والخاصة ويفرض التباعد الاجتماعي. ويخطط لمواصلة تقديم هذه الخدمة حتى إعادة افتتاح الكنيسة.

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