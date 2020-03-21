شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صفارات الإنذار في عمان ومدن الأردن معلنة دخول حظر التجوال حيز التنفيذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إطلاق صفارات الإنذار في عمان ومدن الأردن معلنة دخول حظر التجوال حيز التنفيذ

دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة صباح السبت، في عمان وعموم المدن الأردنية، معلنة دخول حظر التجوال حيز التنفيذ حتى إشعار آخر في إطار إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سجلت حتى الآن 85 إصابة به في المملكة.

ودعا مدير التوجيه المعنوي الناطق باسم الجيش الأردني مخلص المفلح في تصريحات لقناة «المملكة» التلفزيونية الرسمية المواطنين إلى «تحمل قرار حظر التجوال في سبيل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم»، مشيراً إلى أن «المخالطة هي سبب انتشار الفيروس».

وأكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة أن «الأمانة ستقوم صباح السبت ومع بدء سريان حظر التجوال بالتعقيم الشامل للمدينة».

وأوضح أن «التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق متخصصة موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة».

وشهدت المحال والأسواق التجارية في عموم محافظات المملكة مساء الجمعة، ازدحاماً شديداً لم تشهده من قبل، إذ اصطف الناس في طوابير طويلة لشراء حاجاتهم الغذائية خاصة الخبز.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة «حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من السبت الموافق 21 آذار/مارس 2020 وحتى إشعار آخر». وأشار إلى إغلاق جميع المحال التجارية، وسيتم الإعلان الاثنين عن أوقات محددة ليشتري المواطنون حاجاتهم وضمن آلية محددة.وبرر العضايلة قرار حظر التجوال بأن المواطنين لم يلتزموا بدعوة الحكومة لهم بالبقاء في بيوتهم.

وحذر من أن مخالفة أمر حظر التجوال قد تؤدي إلى «الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة».

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل «قانون الدفاع» الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش في مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 85 إصابة في الأردن حتى الآن، وشفيت إحداها. وفرضت السلطات منذ الاثنين حجراً صحياً إجبارياً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقبل أيام قررت عمان وقف الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.