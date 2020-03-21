شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الحظر.. عصيان يهدد مصلحة «مجتمع كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

اتخذت حكومات العالم قرارات حاسمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمدت بالأساس على فرض حظر على التجمعات الكبرى التي تعد بيئة مثالية لانتقال العدوى، وتفاوت إجراءات الحكومات ما بين فرض حظر شامل للتجوال، أو عزل مدن بأكملها، أومناشدة المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة. وبينما التزمت النسبة الأكبر من سكان العالم بتلك النصائح، إدراكاً منها بحرج الطارئ الصحي الذي يواجهه الجميع، أعلن البعض رفضه الالتزام بقواعد السلامة، باحثين عن منفعتهم الشخصية، على حساب مصلحة المجتمع. ورصدنا هنا، بعضاً من أهم تلك «الخروقات» التي فضلت «العصيان» والخروج رغم الحظر.

في أستراليا، أغلقت السلطات شاطئ بوندي في سيدني، السبت بعد توافد حشود كبيرة إليه رغم فرض الحكومة حظراً على التجمعات الكبيرة.

يأتي هذا الإجراء المؤقت، بعدما انتشرت صور لشباب صغار السن من هواة ركوب الأمواج على رمال الشاطئ الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وقال ديفيد إليوت المسؤول في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز «ما رأيناه هذا الصباح على شاطئ بوندي كان أكثر التصرفات غير المسؤولة التي شهدناها حتى الآن». وأضاف«قد يشمل هذا الحظر شواطئ أخرى إذا لم يتم التقيد بالإجراءات الحكومية التي تمنع التجمعات».

وقبل أيام، كانت صور مماثلة لحشود من شباب أمريكي يحتفل بعطلة الربيع على أحد شواطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا، سبباً في تدخل الشرطة لفض التجمع، ومن بعدها الإعلان عن إغلاق الشواطئ، وانتهى الأمر بإعلان خطوات جزئية لحظر التجول في الولاية، خاصة بعد الإعلان عن إصابة عمدة المدينة فرانسيس سواريز بـ«كوفيد 19».

وبعد أقل من ساعة من إعلان ولاية نيوجيرسي، فرض حظر على التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية ودور السينما، والمطاعم. تداول مستخدمو موقع «ريديت» للتواصل الاجتماعي، مشاركة لعروس أمريكية تهدد فيها كل الضيوف الذين سيمتنعون عن حضور حفل زفافها بعد أيام خوفاً من «كورونا»، وقالت «أنفقت آلاف الدولارات، لقد كنت أعمل، وأضع ميزانية، وقمت بكل الأعمال الكهربائية والخشبية بيدي، وجهزت الهدايا الشخصية، وأجبت على مليون رسالة بريد إلكتروني، ليس هناك تبرير لعدم حضورك. إذا فاتك زفافي بسبب فيروس كورونا، فأنت ميت بالنسبة لي».

في إسبانيا، التي أصبحت من أكثر الدول تضرراً بالفيروس، وفرضت الحكومة هناك حظر تجوال لمدة 15 يوماً، ووسط الأرقام المفزعة عن عدد الإصابات والوفيات، لم تكترث سيدة لكل ذلك، وقررت الخروج والاستلقاء في إحدى الحدائق العامة والحصول على «حمام شمس»، واستكملت عنادها، وتحديها للنظام العام بمقاومتها لأفراد دورية الشرطة التي ألقت القبض عليها.

في ألمانيا، وبعد انتشار صور للمئات يتجولون في الشوارع، ويقصدون الحدائق، أعلن عمدة مدينة فرايبورغ جنوب غرب البلاد عن فرض حظر عام للتجول يبدأ تطبيقه من السبت (21 مارس/ آذار) وقال «يبدو أن الناس لم تع حجم التهديد الذي نواجهه بعد. نصحنا الجميع بتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة،لكن يبدو أن كثيرين لم يفهموا ماهو المطلوب منهم بدقة».

في العراق، بدا الوضع مغايراً، إذ ناشد سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة آلاف العراقين الذين تحدوا حظر التجوال، مصرين على زيارة ضريح الإمام موسى بن جعفر في بغداد، وخاطبهم يائساً قائلاً«الزيارة مستحبة، لكن حفظ الأرواح واجب».

أما تحدي الحظر في الأراضي الفلسطينية، فيحمل «وجعاً» مختلفاً، إذ لم يستجب أكثر من 25 ألف فلسطيني لمطالبة رئيس الوزراء محمد أشتية بالتوقف عن العمل في مستوطنات القدس الشرقية خوفاً من عدوى الفيروس، لكن أحدهم قال«علينا التكيف مع الوضع، تعرض نفسك للخطر لتتمكن من توفير الطعام لأطفالك. علينا دفع إيجار المسكن، وتوفير نفقاتنا، لا نملك رفاهية الحظر في بيوتنا».