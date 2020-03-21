«الدائرة السوداء»... الرومانسية في عصر التحولات الاجتماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

في روايته «الدائرة السوداء»، الصادرة عن «دار الكرمة» للنشر، عام 2017، يتعمق حمدي عبدالرحيم في تناول مشاكل وصراعات المجتمع المصري المعاصر، من خلال ثلاث شخصيات رئيسية، هي أستاذ للأدب العربي، وناشطة سياسية، وضابط في جهاز الأمن، حيث تتقاطع مصائر تلك الشخصيات، وتحدث في حياتها تحولات كبيرة.

الأستاذ الجامعي هو الشخصية المحورية في الرواية، فهو يعيش حياة زوجية بائسة، وقصة غرامية مراهقة مع فتاة صغيرة، تعمل ناشطة سياسية في إحدى الحركات المناهضة للسلطة، الأمر الذي يعرضه لبطش الضابط.

Advertisements

وقد تبدو الحمولة السياسية ثقيلة في العمل، ولكن الكاتب ركز على تأثير الأحداث المتلاحقة في الأفراد، والمجتمع ككل، وقد استطاع أن يمرر تلك العوالم من خلال توظيفه لعدد من التقنيات الروائية، من أهمها اللغة الرفيعة، والبسيطة في الوقت نفسه، والتكنيك السردي المختلف، ففيما تبدو الرواية مترابطة، لكن كل فصل فيها قائم بذاته، وكذلك اعتمد الكاتب على قوة الوصف، وتصوير المشاهد، وهو أمر نجح فيه إلى حد كبير، بصورة منحت العمل إثارة من خلال الأحداث المتلاحقة، إضافة إلى نجاحه في صناعة ورسم الشخصيات، خاصة تلك التي تلعب الأدوار الرئيسية في الرواية، كذلك الأصوات والحوارات المتعددة.

وقد وجد العمل صدى مميزاً في المواقع القرائية المتخصصة، وإشادة كبيرة من القراء، خاصة أن معظمهم قد اطلع على أعمال سابقة كانت مميزة للكاتب، وأشار أحد القراء إلى احتشاد الرواية بعبارات وحوارات الحب، والعشق، رغم أن الجو العام للعمل معتم، وثقيل، ويقول: «يمكنني القول إن هذه الرواية رومانسية بامتياز، رغم السياسية، ويظهر ذلك من خلال العلاقة المجنونة بين بطل الرواية، والناشطة السياسية، وكذلك من خلال التركيز على الحوارات العاطفية، وإظهار مشاعر الهيام، والحيرة، والغيرة، والشك، واليأس، والهجر، والجفاء، وغيرها من الدلالات الرومانسية»، فيما تتوقف قارئة عند اللغة، وأسلوب الكاتب فتقول: «توظيف المؤلف للغة العربية الفصحى كان مميزاً، حيث جاءت الحوارات منسابة من دون تقعير، أو ميل من الكاتب نحو الاستعراض، وكذلك كان الانتقال من فصل إلى آخر بمنتهى الدقة، والسلاسة، حيث جاءت الأحداث متتابعة لتغني القارئ عن العودة إلى الفصل السابق، كما جاء رسم الشخصيات بديعاً، خاصة البطل، وزوجته محاسن»، وترى قارئة أن الكاتب قد أفلح في تناول المجتمع بصورة واقعية، وتقول: «جاءت الأحداث والشخصيات وهي تعبر بالفعل عن الصراع الذي يجري في أرض الواقع، حيث إن الأفراد في مواجهة بعضهم بعضاً، بينما الجميع يقفون في مواجهة رأس المال والسلطة»، ويتناول أحد القراء الجو العام للرواية والمعاني الكامنة فيها، فيقول:«الرواية بصورة عامة تعتبر من أفضل الأعمال التي تناولت مؤخراً، مرحلة ما قبل الثورة المصرية، وكيف تشكّل الانفجار الكبير، وقد عمد المؤلف إلى ترك بعض الحوارات مبتورة لتعبر عن تشظي الواقع، وكذلك فعل مع النهاية التي جاءت مفتوحة».

وعلى الرغم من شبه الإجماع الذي وجدته الرواية، إلا أن بعض القراء قد أخذ على الكاتب الإسهاب كثيراً في الوصف، واللجوء إلى الغموض في بعض الأحداث.