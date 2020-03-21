كوريا الجنوبية تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن رصد 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتواصل مسارًا نزوليًا في تسجيل حالات الإصابات اليومية من ذروة بلغتها في آخر شباط/فبراير الماضي، وسط مخاوف من حدوث تفشٍ جديدٍ جراء التجمعات الصغيرة والوافدين من الخارج.



وبحسب وكالة رويترز، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه الدولة حالات إصابة في حدود 150 حالة أو أقل، وإن كان ذلك يزيد على 87 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق للأيام العشرة.

ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 8799 حالة، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 102.

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وشهدت البلاد مسارًا نزوليًا في تسجيل الحالات الجديدة منذ الذروة التي بلغتها بتسجيل 909 حالات في 29 شباط/فبراير الماضي.

وكانت 109 حالات من الحالات الجديدة في رابع أكبر مدينة كورية جنوبية وهي دايجو، وفي إقليم جيونغ سانغ الشمالي، حيث تم رصد 86 % من جميع إصابات الكوريين الجنوبيين حتى الآن، في حين شهدت مناطق أخرى زيادة بما في ذلك 15 حالة جديدة في سول، ورصد 6 لدى عودتهم من الخارج.

وقال المدير العام لسياسة الصحة العامة، يون تاي-هو، في إفادة صحفية:“قد تشعر أن الوضع الحالي تحسن كثيرًا مقارنة بالسابق، لكننا نواصل رصد عدوى جماعية وتدفقات من الدول الأجنبية وتفش في أماكن عمل متعددة“.

وأضاف أن كوريا الجنوبية لم تنظر بفرض قيود مشددة على السفر كتلك التي اتبعتها دول أخرى، وطالب الشعب بمواصلة جهوده بممارسة التباعد الاجتماعي طوعًا.