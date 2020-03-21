41 إصابة "مستوردة" بفيروس كورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الصينية، السبت، تسجيل 41 إصابة إضافية "مستوردة" بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات من خارج الصين 269.



ولتفادي أن يتواجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى التي تمت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في الصين، فرضت السلطات حجراً صحياً على كل الوافدين إلى الأراضي الصينية.

ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل في الصين أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبالمقارنة مع فبراير/شباط حين كانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالآلاف، تمت السيطرة عملياً على الوباء في الصين حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

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وسجلت الصين 81 ألف إصابة بالإجمال، لا يزال 6013 منهم مرضى، وفق السلطات الصحية، وانخفض عدد الوفيات أيضاً بشكل كبير في الصين، فيما تم تسجيل 7 وفيات فقط، السبت، في مقاطعة هوبي مركز انطلاق الوباء.

وفاق عدد الوفيات في إيطاليا الذي تجاوز الأربعة آلاف حتى الآن، عدد الوفيات بالفيروس في الصين (3255).

ورحبت منظمة الصحة العالمية الجمعة بالجهود التي بذلت للتصدي للفيروس في ووهان، المدينة الكبيرة الواقعة في وسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا، وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم جيبريسوس: "ووهان تعطي الأمل لبقية العالم بأنه يمكن عكس حتى أخطر الأوضاع".

وشخصت إصابة 250 ألف شخص حول العالم ووفاة 11 ألفاً جراء الفيروس.