تمديد مهلة خصم المخالفات المرورية بأبوظبي 50% ثلاثة أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019م بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 22 يونيو 2020م باستثناء المخالفات الخطرة مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء .

وأكدت اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وتتيح شرطة أبوظبي خدمة دفع المخالفات ببطاقات البنك الائتمانية عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري المشرق ومصرفي أبوظبي الإسلامي، الامارات الاسلامي.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.