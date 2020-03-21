شكرا لقرائتكم خبر عن الصين أمل العالم في مواجهة كورونا .. لا إصابات محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يسجل بر الصين الرئيسي لليوم الثالث على التوالي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي يوم الجمعة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج. ويرفع ذلك عدد حالات الإصابة الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.

وكان لبكين النصيب الأكبر من الإصابات الواردة إذ شهدت 14 إصابة جديدة.

وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات إصابة بالفيروس المستجد.

وقالت اللجنة في بيان لها السبت إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

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