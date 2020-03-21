آرثر ميللر.. حياة الكاتب أخصب من مؤلفاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

أدى ظهور هوليوود كمركز للسينما التجارية في أمريكا، في فترة ما بين الحربين، إلى تأثر الخريطة المسرحية واهتزازها، تبعاً لمتطلبات مدينة السينما، ذلك لأن الكثيرين من الكتاب والممثلين والمنتجين، تحولوا إلى السينما، ولم يفيدوا الحركة المسرحية الأمريكية، ما أدى إلى غلبة الطابع التجاري على المسرح، ودورانه في فلك الربح، كأساس للإنتاج المسرحي واقتناعه بمفهوم «الشباك لا يكذب قط».

لم تكد الأربعينات من القرن الماضي تنتصف حتى أوشك الجادون والمتحمسون على الصراخ من أجل إنهاض المسرح، وكان ظهور أرثر ميللر وتنسي وليامز بعد الحرب مباشرة بمثابة فاتحة خير، فقد أسهما بقسط وافر في إثبات حق الأمريكيين في الحصول على الترفيه والامتاع جنباً إلى جنب مع الفائدة والنفع الذهنيين والروحيين، وإذا اشترك ميللر ووليامز في شيء فإنما يشتركان في حبهما لروح الفرد التي يقسو عليها المجتمع وحضارته، فيكبلانها باليأس ويدفعانها إلى الشقاء والانهيار، وموقع ميللر على خريطة المسرح الأمريكي إذاً هو في كونه «جسراً» يصل بين التراث القومي الجاد الذي خلفه أونيل وأوديتس والتراث العالمي، ممثلا بصفة خاصة في إبسن وتشيكوف وبرنارد شو.

Advertisements

ولد آرثر ميللر في مدينة نيويورك لأبوين من أصل أوروبي، فالأب نمساوي والأم ألمانية، وقد نشر قصة سنواته المبكرة في مقال كتبه في مارس 1955 تحت عنوان «صبي شب في بروكلين» وهو مقال حافل بالحكايات والنوادر، وروى فيه طرفاً من حياته مع جده لأبيه، الذي ظل طوال حياته على طراز رجل الأعمال الألماني البارد، وكان لديه مصنع لا بأس به لعدة سنوات، ثم أفلس مع حلول الكساد، وكان أبوه شعلة نشاط يجمع ما بين السخرية وخفة الظل، وقد أنهى ميللر دراسته الثانوية عام 1932 لكنه لم يستطع الالتحاق بأي كلية، لأن أحداً في المنزل لم يكن يملك المصروفات على حد تعبيره، وكان البديل أن يعتمد على نفسه وأن يعمل، فكان أن عمل لسنتين في محل لبيع قطع غيار السيارات، حتى يتمكن من ادخار مصروفات الكلية.

تمكن ميللر من الالتحاق بجامعة ميتشجان ليدرس الاقتصاد والتاريخ، لكنه سرعان ما ضاق بالدراسة، وما ربطه بالجامعة أنها كانت تمنح جوائز على التأليف، وقد فاز بالفعل بعدة جوائز، ثم تنقل بين مهن متواضعة، وفي عام 1948 قدمه أحد النقاد إلى قراء سلسلة «أحسن مسرحيات» لا كمؤلف مسرحية «وفاة بائع متجول» وإنما لأنه «انخرط في سلك أعمال مرهقة بأن عمل سائق سيارة نقل، وملاحا على ظهر ناقلة نفط، بل إنه كان يقضي لبضعة أسابيع العمل في أحد المصانع، كي يتذكر شعور المرء حين يقف على قدميه في مكان واحد لثماني ساعات في اليوم».

شب ميللر في ظل سنوات الكساد الاقتصادي، الذي خيم على العالم في الفترة من 1929 إلى 1934 ولم يؤثر فيه شيء، كما أثر فيه هذا الكساد الذي لم ينج منه أحد، فقد جعله يفهم ظاهرة انعدام الأمان أمام الإنسان في ظل الحضارة الصناعية الرأسمالية الحديثة، وعلمه الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية، لكنه طوال هذه الفترة لم يكف عن ممارسة الإبداع ولم تكف الجوائز عن ملاحقته، وعمل بعد تخرجه في «مشروع المسرح الاتحادي» وتزوج من زميلته في الدراسة الجامعية وأنجب منها ولدا وبنتا لكنه طلقها عام 1956 ثم تزوج مارلين مونرو، وكان واضحا أن زواجه الثاني سينجح، لكن بدايته لم تكن متوقعة، مثلما لم يتوقع أحد انهياره المفاجئ، وفي عام 1960 انهار زواجه من مونرو.

لكن كما يقول علي شلش، في تقديمه لمسرحية «بعد السقوط»: «إن حياة الكاتب أروع من أعماله مقولة أكثر ما تصدق على حياة آرثر ميللر، فحياة هذه حالها من الخصب وتنوع التجارب كفيلة بأن تخرج فنانا قديرا إذا توافرت معها الموهبة والاستعداد، وليس من الغريب أن تمده هذه الحياة الغنية المتنوعة بزاد حقيقي انعكس على كل أعماله بلا استثناء، فكأنها الأصل الذي تستمد منه أعماله مواقفها وأحداثها وشخصياتها وبيئاتها».