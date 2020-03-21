الصين تجدد شبابها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد كتاب «تحولات الدبلوماسية الصينية»، الذي ترجمته إلى العربية هند سلطان، أنه منذ انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في بكين عام 2008 تحولت مكانة الصين ونفوذها عالمياً، من دون عمد، من التغير الكمي إلى النوعي، إلى أن أصبحت بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر دولة في الإنفاق العسكري، وتوسعت المصالح الصينية في الخارج بشكل كبير، وامتدت إلى كل ركن من أركان العالم، وأصبح للصين حالياً دور فعال في العلاقات الدولية، فعلى سبيل المثال هناك المناخ العالمي والقدرة على التفاوض الأيكولوجي، والتأثير في التجارة العالمية وطرق الابتكار المالي، وتحسين الفقر العالمي والآثار الناتجة عن مشكلة اللاجئين، والرغبة في تقديم رسوم العضوية للأمم المتحدة، وإرسال قوات حفظ السلام، وقد أسهم ذلك في تدرج الصين أو اقترابها من مستوى القوة العالمية، طوعاً أو كرهاً.

ومع ذلك فإننا يجب أن ندرك أن الدور العالمي للصين لايزال غير مكتمل، وهناك العديد من الاختناقات في تنمية الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية الداخلية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والسياسة العالمية هناك أيضاً فجوة كبيرة بين الصين والقوى القديمة، وصعود الصين من دون قوة من المرجح أن يؤدي إلى أزمة مفاجئة.

أسهم التقدم الكبير الذي حققته حركة الإصلاح والانفتاح في الصين خلال الربع الأخير من القرن الحالي في تجديد شباب الأمة الصينية، وخلق مسار التنمية الأكثر إقناعاً وانتشاراً، والذي يمكن وصفه بنموذج التنمية، ومع ذلك اقتصرت الاهتمامات في عهد دينج شياو بينج على المزايا الخاصة للصين، وأوجه القصور فيها، ووضع المزيد من الطاقة للعمل الجاد من أجل حل مشكلة الغذاء والكساء لدى الأغلبية العظمى من السكان، ولم يكن لديهم الوقت لاستكشاف وتوفير القيمة والبضائع العامة للحوكمة العالمية المعاصرة.