دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي من مايكروسوفت يكشف عن واجهة Windows 10 الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت عملاق البرمجيات مقطع فيديو تشويقي مؤخراً تستعرض من خلاله اللمحات الأولى لتصميم ومميزات واجهة Windows 10 الجديدة.

إستطاعت شركة مايكروسوفت تسجيل رقم قياسي جديد في عدد مستخدمي نظام تشغيل Windows 10 الذي إرتفع ليصل الآن إلى مليار مستخدم نشط.

يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن المميزات والتغييرات الجديدة التي تقدم من مايكروسوفت في واجهة Windows 10 الجديدة، حيث نشر مقطع الفيديو على الإنستقرام عبر Panos Panay رئيس قسم Windows في مايكروسوفت.

وتأتي أول التغييرات الجديدة في نظام Windows 10 في القائمة الرئيسية، حيث تخطط مايكروسوفت لتقليص لون المربعات في الواجهة وفي القائمة الفرعية لتقدم للمسخدمين تجربة سلسلة في البحث عن التطبيقات.

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كما يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن تحسينات في تصميم وتنسيق القوائم لنظام Windows 10، مع تطبيق جديد للملفات، كما يظهر Windows File Explorer بتصميم جديد في الواجهة الجديدة.

من جانب أخر يستعرض مقطع الفيديو التشويقي بعض التغييرات في رموز التطبيقات التي كشفت عنها مايكروسوفت مؤخراً، حيث تأتي التطبيقات المدمجة في واجهة Windows 10 بتصميم جديد للرموز.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي من مايكروسوفت يكشف عن واجهة Windows 10 الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.