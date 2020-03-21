الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من “كورونا”

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم، شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح؛ قوله: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجهم من المستشفى..