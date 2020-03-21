ضبط عامل ببلجرشي بصق على عربات التسوق والممرات داخل سوق تجاري

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نجحت الجهات الأمنية في محافظة بلجرشي، التابعة لمنطقة الباحة، بعد مراجعة الكاميرات، في ضبط عامل آسيوي الجنسية، بعدما قام بالبصق على عربات التسوق والممرات في أحد الأسواق التجارية الكبرى بالمحافظة.
وقال رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني وفقاً لـ”الوطن”، إن البلدية أغلقت السوق احترازياً من أجل القيام بأعمال التطهير والتعقيم داخل المحلات وخارجها.
وأضاف القحطاني أن الفرق الميدانية والجهات الأمنية تحفظت على العامل وعلى جميع العمالة الموجودة بالمركز التجاري لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.
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