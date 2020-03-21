شاهد .. مشهد نادر لسماء المملكة بعد تطبيق تعليق رحلات الطيران الداخلية

وثقت مجموعة من الصور المباشرة من موقع رادار الرحلات”flightradar24″ المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية صباح اليوم السبت مشهد نادر لسماء المملكة مع تطبيق قرار الرحلات الطيران الداخلي . وأظهرت الصور سماء المملكة وهي خالية من الطائرات إلا من عدد قليل ، وذلك بعدما قررت حكومة المملكة إتخاذ تلك الخطوة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ، على أن يتم السماح بالرحلات الضرورية المرتبطة بالحالات الإنسانية والطائرات الخاصة وطائرات الإخلاء الطبي .

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