الربيعة : ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك

وجه وزير الصحة توفيق الربيعة نداءً مهماً يستحث فيه مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه ووطنه وأسرته، بضرورة المساهمة في أمن المملكة صحياً بالجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال الربيعة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن أمن المملكة الصحي يحتاج من كل فرد على أرضها أن يجلس في منزله، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.