- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تُطلق حملة طريقة غسل الأيدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
غير محرك البحث جوجل شعاره في منصاتها الفيسبوك وتويتر، في فيديو رصده "نيوزيمن"، إلى فكرة تحث على أهمية غسل الايدي لمدة 20 ثانية جيدا بالماء والصابون، كرسالة توعية لكل من يستخدم الإنترنت بضرورة غسل الأيدي باستمرار
وتغير شعار جوجل إلى شخص يغسل يديه باستمرار تحت الماء الجاري، مستخدما مادة منظفة، ويقف بجوار الايدي رجل أنيق يحمل ساعة في يديه لحساب المدة اللازمة لتطهير الأيدي بغسيلها، وهو إجناز سيميلويس المعروف بـ (والد مكافحة العدوى) مكتشف تطهير الأيدي باستخدام مادة منظفة كالصابون والمياه.
وتأتي فكرة الشعار بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد_19) حول العالم، كوباء عالمي بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بـ 3 طرق لتطهير الأيدي إما بغسلها بالماء والصابون أو مادة منظفة، أو استخدام الكحول الإيثيلي بنسبة 70% أو مادة الكلور المخففة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تُطلق حملة طريقة غسل الأيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.