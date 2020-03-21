جوجل تُطلق حملة طريقة غسل الأيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

غير محرك البحث جوجل شعاره في منصاتها الفيسبوك وتويتر، في فيديو رصده "نيوزيمن"، إلى فكرة تحث على أهمية غسل الايدي لمدة 20 ثانية جيدا بالماء والصابون، كرسالة توعية لكل من يستخدم الإنترنت بضرورة غسل الأيدي باستمرار

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وتغير شعار جوجل إلى شخص يغسل يديه باستمرار تحت الماء الجاري، مستخدما مادة منظفة، ويقف بجوار الايدي رجل أنيق يحمل ساعة في يديه لحساب المدة اللازمة لتطهير الأيدي بغسيلها، وهو إجناز سيميلويس المعروف بـ (والد مكافحة العدوى) مكتشف تطهير الأيدي باستخدام مادة منظفة كالصابون والمياه.

وتأتي فكرة الشعار بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد_19) حول العالم، كوباء عالمي بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بـ 3 طرق لتطهير الأيدي إما بغسلها بالماء والصابون أو مادة منظفة، أو استخدام الكحول الإيثيلي بنسبة 70% أو مادة الكلور المخففة.