ترامب يوجه رسالة للإيرانيين بمناسبة إحتفالات النوروز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الإيرانيين بمناسبة احتفالات النوروز في بلادهم أي بداية رأس السنة الإيرانية، أكد فيها أنهم يستحقون قيادة تستمع إليهم .



وقال ترمب: "أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد".

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كما أضاف: "تستحقون مستقبلاً مزدهراً والعيش بسلام في المنطقة".

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس حسن روحاني حث الأميركيين الجمعة على مطالبة حكومتهم برفع العقوبات.

يذكر أنه إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إعلان حكومي مفاجئ حول رفع أسعار الوقود، تحدثت تقارير عن مقتل 1500 متظاهر، بينما تقول "منظمة العفو الدولية" إنها وثقت أسماء 304 منهم فقط.

واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف المتظاهرين خلال التظاهرات، وتعرض هؤلاء للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وقد حكم على بعضهم بالإعدام مؤخراً، وفق منظمات دولية.