شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 22 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طقس الخليج نهارا أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول

الإمارات .. 29 درجة مئوية

نهارا أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول.

ليلاً أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول.

السعودية .. 22 درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران. ويتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

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الكويت .. 22 درجة مئوية

نهارا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تدر يجيا 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

ليلاً مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.